Vil forby ansiktsplagg i fylkeskommunen

Fylkesråd for utdanning støtter et forbud mot ansiktsplagg for elever og ansatte.

– Med en begrunnelse i hensynet til god kommunikasjon, åpenhet, sosial interaksjon og optimale læringsforhold kan fylkesrådet støtte en generell lovgivning mot bruk av hel eller delvis ansiktsdekking i undervisningssituasjoner for elever/studenter og ansatte. Med ansatte mener alle i skoleeieres virksomhet. Det skriver Roar Sollied, fylkesråd for utdanning i sin innstilling til høringsuttalse når fylkesrådet tirsdag behandler «forslag om å innføre forbud av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner». Det er avisen iTromsø som omtaler saken. – Dagens ordensreglement for de videregående skolene i Troms sier ingenting om ansiktsdekkende plagg. Fra skolene i Troms er det hittil ikke meldt om tilfeller av ansiktsdekking hos ansatte eller elever. Fylkesrådet stiller derfor spørsmål ved det faktiske behovet for iverksetting av omfattende lovendringer for området, skriver Sollied.

