Usikker etter Støres LoVeSe-utspill

Wenche Cumming i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er forberedt på at alt kan skje.

Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for at partiet kan samarbeide med regjeringa for å konsekvensutrede oljevirksomhet i deler av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det vekker ikke gode følelser hos Wenche Cumming, som er leder av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Vi veit jo ikke hva som skjer før sonderingene er over, og jeg veit ikke helt hva jeg skal tru om Støres utspill. Jeg vil tru at det ikke kan være politisk klokt å tilby Høyre og Frp å åpne etter å ha blitt så grundig slått, særlig i Nord-Norge og distriktene. I første omgang tolker jeg det som en del av startmanøvrene i fighten om hvor man skal hente støtte, sier Cumming til Bladet Vesterålen.

Hun er redd for en politisk situasjon med løse forhold der ingen ataler blir inngått og det ikke kan stilles noen krav.

– Da ser vi at det vil være fritt fram for Høyre og Frp i samarbeid med Ap for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. Men jeg stoler på at både KrF og V vil stå på det de har sagt, at dette er blant deres topp-prioriteter.

Cumming stoler på partiene som er på folkeaksjonens side. I tillegg viser hun til at det er veldig mange i Ap som ikke vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. Samtidig er hun forberedt på at alt kan skje.

– Men jeg velger å være optimistisk.

Cumming, som bor på Sortland, bodde i mange år på Finnsnes der hun markerte seg som SV-politiker.