Lastebilsjåføren må betale for dette uhellet

Ulykkessjåfør ilagt bot på 15.000 kroner etter frontkollisjon og velt i Takelvdalen i fjor vår.

Det var i mai i fjor at uhellet var ute for altaværingen da han kjørte i Takelvedalen i Målselv. I en venstrekurve kom han utenfor veien med kastebilens høyre hjulpar, noe som førte til at han mistet kontroll over kjørtøyet da han i utgangen av kurven fikk bilen på veien. Lastebilsjåføren kom over i motsatt kjørefelt, fikk skrens da han skulle svinge tilbake i eget kjørefelt og frontkoliderte med en møtende bil. Deretterveltet lastebilen og bli liggende på tvers i veibanen.

Passasjeren i bilen fikk moderate skader i sammenstøtet, og begge kjøretøyene ble påført omfattende materielle skader.

Nå er den eldre mannen, født i 1933, ilagt en bot på 15.000 kroner for å ha overtrådt vegtrafikklovens paragraf om at enhver skal ferdes hansynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken.

I tillegg til boten, mister mannen retten til førerkortet i seks måneder.