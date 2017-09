Kjørte av veien – nå må sjåføren punge ut

Salangsværingen sovnet bak rattet og kjørte med det av veien. Det kostet han 7.000 kroner.

De var i juni i år at salangsværingen var mer trøtt enn godt er, i hvert fall med tanke på at han satte seg bak rattet og la i vei. På sin ferd på fylkesvei 851 i retning Salangen sovnet han nemlig av, noe som resulterte i at han kjørte av veien på venstre side. Bilen hans havnet i grøfta og ble med det påført materielle skader.

Mannen i 30-årene er nå ilagt en bot på 7.000 kroner. I tillegg mister han retten til førerkortet i et halvt år.