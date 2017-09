Hentet ned fra fjellet med helikopter

Jegeren, som torsdag kveld meldte fra til politiet om at han hadde gått seg fast i fjellet på Senja, er kommet trygt ned.

"Mannen som hadde gått seg fast i fjellet, er hentet ned av Seaking redningshelikopter. Han er kald, men like hel", opplyste Troms politidistrikt på Twitter klokken 00.31 i natt,

Politiets operasjonssentral fikk torsdag kveld inn melding om at en utenlandsk jeger hadde gått seg fast i Breitind-området på Nord-Senja.

Operasjonslederen ved Troms politidistrikt meldte da at et helikopter fra UNN var på vei til stedet, men at det måtte snu da mørket seg på. Før midnatt var mannskaper fra Berg Røde Kors på vei for å lete etter mannen.

Operasjonsleder Morten Augensen ved Troms politidistrikt sa til NRK før midnatt at mannen som satt fast på Senja først meldte fra til en venninne, som deretter tok kontakt med politiet.

Det skal ikke ha oppstått noen personskader.