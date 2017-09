Jakter modige og inspirerende priskandidater

Norsk kommunikasjonsforening ønsker nominasjoner til den nordnorske kommunikasjonsprisen for 2017.

I fjor var det Finnmarksløpet som stakk av med den nordnorske kommunikasjonsprisen. Nå håper juryen at nominasjonene i forbindelse med årets pris kommer strømmende inn før fristen 15. oktober.

- Jeg håper vi i juryen får en særdeles vanskelig jobb og at det kommer mange gode nominasjoner, sier Torgunn Wærås, som jobber med kommunikasjon ved UiT Norges arktiske universitet og er ny leder for juryen som skal vurdere årets nominasjoner.

Prisen deles ut i regi av Norsk kommunikasjonsforening, lokallaget Nord-Norge.

Modig og inspirerende

I en pressemelding opplyses det at den nordnorske kommunikasjonsprisen skal gå til en organisasjon, institusjon, bedrift eller enkeltperson i Nord-Norge som har bidratt til å synliggjøre og fremme Nord-Norge, nordnorsk kultur, kompetanse og suksessfulle prosjekter i nord. Juryen er særlig på jakt etter kandidater som har vist vei når det gjelder god kommunikasjon, er modige og kan inspirere andre.

- Det fins garantert mange verdige kandidater til prisen, men vi trenger å få vite om dem. Vi vil gjerne ha et mangfold av nominasjoner både fra privat og offentlig sektor, og fra små og større aktører i hele landsdelen. Det er heller ingen forutsetning å være profilert som bedrift eller enkeltperson, mye viktig kommunikasjonsarbeid skjer i kulissene, mener Wærås.

Fjerde gangen

Dette er fjerde gangen at den nordnorske kommunikasjonsprisen skal utdeles. Poenget med en egen pris er å sette ekstra fokus både på kommunikasjonsfaget og kommunikasjonsfolket og synliggjøre det viktige arbeidet som mange kommunikatører gjør.

- Det er mange flinke kolleger der ute som brenner for Nord-Norge og som skaper resultater hver eneste dag. Det betyr at det er flere som bør nomineres. Vi har samtidig sett at de som har vunnet prisen, har opplevd den som betydningsfull, sier Mette Siri Brønmo, styremedlem i lokallaget Nord-Norge.

I juryen til den nordnorske kommunikasjonsprisen sitter: