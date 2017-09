Valgdeltakelsen i Midt-Troms dalte

Dette stortingsvalget engasjerte folket i Midt-Troms mindre enn valget for fire år siden.

Selv om fintellinga fortsatt gjenstår, begynner tallenes tale å krystallisere seg, og i den anledning kommer det frem at stortingsvalget 2017 engasjerte den gjengse midttromsværing mindre enn valget for fire år siden.

Det er kun i kommunene Berg, Målselv og Salangen at valgoppslutninga økte dette valget sammenlignet med valget i 2013.

Lavest i Lenvik

Høyest valgdeltakelse finner vi i Lavangen kommune der 77,6 prosent av de stemmeberettigede fant veien til stemmeurnene. I motsatt ende står Lenvik med en foreløpig valgoppslutning på kun 67,6 prosent.

For landet sett under ett er den foreløpige valgoppslutning 77,1 prosent, en nedgang på 1,1 prosent sammenlignet med valget for fire år siden.

Usikre velgere

I år slo nordmenn rekord i forhåndsstemming. Rundt én million benyttet seg av denne muligheten. Valgforsker Toril Aalberg ved NTNU i Trondheim uttalte allerede før valget at hun fryktet en lavere valgdeltakelse til tross for de rekordmange forhåndsstemmene.

– Jeg ser det har vært mye fokus på det politiske spillet og jeg frykter at det har ført til at det er blitt flere usikre velgere, uttalte Aalberg til NRK.

Valgdeltakelse dette valget: