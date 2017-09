Tilskuddsforslag ble nedstemt

KrF ønsket å videreføre Lenvik kommunes tilskuddsordning til private skoler, men ble nedstemt i utvalg for oppvekst og kultur.

De siste årene har Lenvik kommune betalt ut et tilskudd på 30.000 kroner i året til Nordborg Skoler AS. Tilskuddet har vært gitt som en «bonus» da kommunen ikke er forpliktet til å gi tilskudd utover det som dekker spesialundervisning og skoleskyss til private skoler.

Nå er det imidlertid stopp på tilskuddet. Da utvalg for oppvekst og kultur hadde saken oppe til vurdering nylig stemte et stort flertall for at utbetalinga skal opphøre. Janne Fyhn fra KrF foreslo å videreføre ordninga, men da ved at beløpet ble delt md 20.000 kroner til Nordborg skoler AS og 10.000 kroner til Fjordgård montessoriskole, men ble nedstemt.

Årsaken til at tilskuddsordninga i det hele tatt havnet på politikernes bord er at Nordborg skoler AS ikke lenger er den eneste private skolen i Lenvik etter at montessoriskolen i Fjordgård ble etablert i 2015.