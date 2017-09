Dette skjedde i natt mens du sov

Valgthriller og småhendelser rundt om i landsdelen.

23.28: En mann i 20-årene samtykket i førerkortbeslag etter sladding/villmannskjøring like utenfor Harstad sentrum, melder Troms politidistrikt.

01.40: 95 prosent av stemmene etter stemmene i Troms var talt opp, og med det melder avisa Nordlys at Troms-benken sannsynligvis blir seende slik ut: Kent Gudmundsen (H), Cecilie Myrseth (Ap), Martin Henriksen (Ap), Sandra Borch (Sp), Per Willy Amundsen (Frp) og trolig Torgeir Knag Fylkesnes (SV) på utjevningsmandat.

01.42: Politiet lette etter en motorsyklist som stakk av fra en kontroll på Tromsøya, melder avisa Nordlys.

00.43: På dronningruta mellom Stø og Nyksund i Nordland måtte to turister ha hjelp fra Røde Kors til å finne veien ned. Turistene ble overrasket av mørket og trengte assistanse, melder politiet i Nordland.

03.57: Spenneningen varte og rakk lenge om den borgerlige siden beholdt flertall ettersom tellinga etter valget strømmet inn, og det var uvisshet om Venstre klarte å holde seg over sperregrensa. I natt ble det klart at flertallet står seg og at Erna Solberg fortsetter som statsminister.