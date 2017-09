Delte meninger om ståa

Steinkjer-ordføreren uttaler i Kommunal Rapport at det etter valget likevel kan være en åpning for å få snudd kommunesammenslåingsvedtak. Berg-ordfører Roar Åge Jakobsen er uenig i det.

Det var bare Høyre, Frp, og Venstre som stemte for tvang. Nå må regjeringen støtte seg på både Venstre og KrF, og KrF er ikke for tvang, sier ordfører Bjørn Arild Gram til Kommunal rapport.

Mange har kanskje trodd at det ikke vil nytte å søke oppløsning av vedtatte kommunesammenslåinger uten et regjeringsskifte. Gram mener imidlertid at det ikke er tilfellet, og at flertallet i Stortinget vil gå inn for oppløsning dersom kommuner søker om det.

Mener KrF egentlig ikke er imot

Ordfører i Berg kommune, Roar Åge Jakobsen (Berg samlingsliste), har ingen tro på at Steinkjer-ordføreren har rett i sin spådom.

– KrF har et landsmøtevedtak på at de ikke skal gå for tvangssammenslåing, men likevel stemte de med på noen av tvangsvedtakene som ble fattet. Innerst inne er vel KrF egentlig ikke helt imot tvang. Partiet er jo for en annen kommunestruktur, sier Jakobsen.

Tror på mer tvang

I stedet for at vedtak om tvangssammenslåing oppløses, tror Berg-ordføreren på at den neste fireårsperioden vil by på enda flere tvangsvedtak.

– Jeg tror regjeringa kommer til å kjøre hardere på i kommunereformen. Nestlederen i Frp har jo sagt at de vil ha bare 160 kommuner i Norge, poengterer Jakobsen.

Med utfallet av valget mener han at det endelig er stadfestet at Senja kommune blir en realitet.

– Med valgresultatet er det helt endelig at vi fire kommuner skal gå i lag om Senja kommune.