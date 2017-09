Trio tiltalt for å ha grisebanket mann

Tre menn, to av dem fra Midt-Troms, må møte i Senja tingrett og svare for grove voldsanklager.

Hendelsen, som er bakgrunnen for tiltalen mot de tre mennene, skal ha funnet sted i januar i år. Ifølge tiltalen skal mennene ha deltatt eller medvirket da en mann ble utsatt for grov vold.

Kvelertak, spark og slag

I tiltalebeslutninga beskrives det at det skal ha blitt tatt kvelertak på denne mannen, samt at han ble slått og sparket både i ansiktet og ellers på kroppen. Konsekvensene av volden var at mannen fikk hjernerystelse og et kutt i panna, samt at han for øvrig ble forslått i ansiktet og på overkroppen.

Den ene av de tiltalte har ikke tilhørighet til Midt-Troms, mens de to andre er fra Lenvik. Alle tre er i 20-årene.

Inntil seks år fengsel

De tre mennene er tiltalt etter straffelovens paragraf 273 "for å ha skadet en annens kropp eller helse, gjort en annen fysisk maktesløs eller fremkalt bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen». Strafferammen for slike overtredelser er fengsel i inntil seks år.

Saken er berammet til Senja tingrett 28. og 29. november.