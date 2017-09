Tiltalt for IS-terror — nekter straffskyld

Den 38 år gamle mannen må på nytt for retten etter at han tok med kona og de fem barna sine fra Senja for å leve med IS i Syria.

– Han erklærer ikke straffskyld, verken for å ha deltatt i en terrororganisasjon og heller ikke for å ha inngått i et forbund, sier hovedforsvarer Nils Christian Nordhus til NRK. Forbund Mandag møter 38-åringen i Oslo tingrett tiltalt for terrorforbund og deltakelse i IS etter han i august 2014 tok med hele familien til Syria. Etter å ha passert grensen ble den daværende kona, Ruth Meyer Johansen, og de fem barna plassert i et hus med andre kvinner og barn, og mannen ble sendt i treningsleir. Den 6. september fikk familien derimot lov av IS til å returnere til Norge etter at den yngste datteren ble alvorlig syk. Tvunget Mannen, som opprinnelig er fra Syria, ble først tiltalt for å ha tvunget familien inn i Syria hvor de var i en måned, men dette ble han frikjent for i Senja tingrett i fjor. Rettens begrunnelse var at den mente forholdet ikke lenger var omfattet av norsk lov etter at den nye straffeloven (straffeloven 2005) trådte i kraft 1. oktober 2015. Mannen ble dermed frikjent, men måtte likevel betale erstatning til familien på 650.000 kroner. Dommen ble derimot opphevet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overtok håndteringen av saken fra politiet i Troms. I vår tok Det nasjonale statsadvokatembete ut ny tiltale mot mannen. Nekter I den nye tiltalen er det bestemmelsene om terrorforbund i den gamle straffeloven fra 1902 som er lagt til grunn. Mannen har nektet straffskyld for både frihetsberøvelse og deltakelse i IS.

