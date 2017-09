Ferdige valgresultater: Sp fosser frem i Midt-Troms

99,8 prosent av stemme er talt i Bardu, Lavangen, Dyrøy, Tranøy, Torsken og Berg. I alle kommunene går Ap på en skrell, mens Sp fosser frem.

Torsken, som typisk sett er den Ap-bastion, må partiet belage seg på et fall på syv prosentpoeng. Høyre faller nesten like mye og havner på 12,7 prosent oppslutning. Nesten samtlige stemmer virker her å ha gått til Senterpartiet, som havner på 24,1 prosent oppslutning. Det er 12,1 prosentpoeng høyere enn ved Stortingsvalget i 2013.

27,2 prosent økning

I Berg er omveltninga enda større, der Sp øker ned 27,2 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg. De havner med det på 33,5 prosent oppslutning. Nesten alle stemmene henter de fra Ap og FrP, der de faller med henholdsvis 15 og 6,9 prosentpoeng.

Berg hadde en oppslutning på 78,6 prosent, mens Torsken hadde en oppslutning på 79,2 prosent.

Velgerflukt

Nummer tre av senjakommunene, Tranøy, har et nesten like dramatisk fall for Ap. Ap og FrP faller med henholdsvis 5,5 og 5 prosentpoeng fra forrige valg. Sp tar igjen mesteparten av stemmene, med en økning på 12,8 prosentpoeng, til 22,9 prosent oppslutning.

Ap skrell

I Dyrøy har man eksakt samme mønster, der Sp øker med 6,4 prosentpoeng. Her er det Ap som faller mest, med 8,1 prosentpoengs fall fra forrige stortingsvalg. FrP går her ned med 3,1 prosentpoeng.

Lavangen har talt

Også i Lavangen dundrer Sp frem. Med 14,2 prosentpoengs økning fra forrige stortingsvalg, havner Sp på 30,1 prosent oppslutning. Igjen er det Ap som blør velgere. Med 30,1 prosent oppslutning går de mot et fall på 8,6 prosentpoeng. FrP taper 3,7 prosentpoeng, og havner på 14 prosent oppslutning i Lavangen.

Sp-dominans

Med 95 prosent av stemme i Bardu ferdig telt, går Sp mot en økning på 23,1 prosentpoeng. De havner da på 35,7 prosent oppslutning. Igjen er det Ap som faller stort, med et fall på 10,5 prosentpoeng. Høyre faller her like mye.