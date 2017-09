Disse beveger seg mot Stortinget fra Troms

De første resultatene fra Troms tyder på at Sp, Høyre, SV og FrP får et mandat fra Troms, mens Ap går mot to.

Etter 33,9 prosent av stemmene er talt i Troms, virker det som Sp tar et mandat fra Høyre i Troms. I tillegg virker som som om SV får et utjevningsmandat, selv om dette ikke er avgjort. Oppmøte i Troms går mot 75,1 prosent av stemmene. Her er resultatene fra første måling fra klokka 21 (mandatantall i parantes) Ap: 24,1 prosent (2) FrP: 20,8 prosent (1) Høyre: 20,0 prosent (1) Sp: 13,4 prosent (1) SV: 9,8 prosent (1) MdG: 2,9 prosent Rødt: 2,6 prosent Venstre: 2,6 prosent KrF: 2,6 prosent Andre: 1,2 prosent

