Blir ny fiskeriminister?

SVs Torgeir Knag Fylkesnes trekkes fram som en het kandidat til å bli fiskeriminister dersom fintellingen i valget skulle gå i favør av de rødgrønne.

Den siste valgdagsmålingen før Folkebladet gikk i trykken mandag kveld, tydet på at SV ville komme inn på Stortinget med et utjevningsmandat fra Troms. Sist lørdag uttalte Audun Lysbakken til iTromsø at Torgeir Knag Fylkesnes fra Tromsø er aktuell som statsråd hvis SV kommer med i regjering.

Hvis Knag Fylkesnes blir statsråd vil det i så fall bane veien for at andrekandidaten på Troms SVs liste i Troms, Katrine Boel Gregussen fra Finnsnes, rykker opp til å møte fast på Stortinget.

– Jeg hører dem sier det, men det ønsker jeg ikke å spekulere i. Vi får bare vente og se hvordan dette går. Akkurat nå er vi veldig fornøyd med å ha gjort en god valgkamp. Vi har hatt det artig og fått satt mange viktige saker på dagsordenen, sier Katrine Boel Gregussen fra SVs valgvake på Verdensteateret mandag kveld.

Underordnet

Selv tar Knag Fylkesnes spekulasjonene om han som ny fiskeriminster med stor ro.

– Jeg er ikke ivrig på å bli ny fiskeriminister. Posisjoner er av underordnet betydning. Det viktigste for oss er å få en ny plattform og fiskeripolitikk, sier han.

– Hva er galt med dagens fiskeripolitikk?

– Feilen er at politikken er på kapitalens premisser og ikke på kystens. De som har tilgang på mye penger kan kjøpe seg rettigheter mens ungdom og kystsamfunn skvises ut.

Stemte SV i år

SVs førstekandidat fra Tromsø er hovedgrunnen til at den tidligere Ap-politikeren Ingrid Evertsen i Mefjordvær i år lot sin stemme gå til SV. Evertsen har de siste to årene stått i bresjen for debattmøter om fiskeri på Skarven sammen med Knag Fylkesnes.

– Arbeiderpartiet har ingen kandidater som bryr seg om fiskeripolitikk. Havet og ressursene er viktig for kysten. Torgeir er god til å lytte til grasrota, og han er klok og kunnskapsrik.

– Håper du han blir fiskeriminister dersom de rødgrønne får regjeringsmakta?

– Jeg blir forundret over om man kommer forbi en så dyktig mann. Samtidig har også Ap dyktige folk til et slik verv — i Torbjørn Trondsen og Arne Luther, sier Ingrid Evertsen.

– Måtte Gud forby

Fiskebåtreder Sigvald Berntsen fra Fjordgård, tidligere leder av Fiskarlaget Nord, ser imidlertid mørkt på det hvis en SV-er overtar statsrådstolen i Fiskeridepartementet.

– Måtte Gud forby. Vi kan ikke ha slike folk til å styre dette. Jeg satser på at dagens regjering får fortsette. Verden har kommet litt lenger enn det Knag Fylkesnes og to professorer og en avgått fiskeridirektør i Troms prøver å framstille det som. Kysten går bra, sier Sigvald Berntsen.

– At det går bra kan i stor grad takkes grepene som den gangen ble tatt med strukturering. Vi har ikke hatt en eneste konkurs i næringa på Gud vet hvor lenge, sier Sigvald Berntsen.