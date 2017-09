«Storslegga» fra Dyrøy død: – Satte standard

Den tidligere klippen i volleyballaget til Brøstadbotn IL, Svein Arild Jakobsen (59) døde i forrige uke.

Volleyballikonet, landslagsspilleren og treneren fra Dyrøy døde tirsdag 5. september av kreft. Han ble 59 år gammel.

Barndomskamerat og tidligere volleyballpresident Edgar Broks, som også er dyrøyværing, sier til avisa Nordlys at volleyballidretten har enormt mye å takke Jakobsen for.

– Han satte standard for oss andre, både på og utenfor volleyballbanen, slår han fast.

– Han var en beskjeden, jovial og inkluderende person. Han tonet alltid ned sine egne prestasjoner etter en kamp, uansett hvor bra de hadde vært, skriver tidligere BK Tromsø-spiller Ulf Edholm i et minneord i avisa iTromsø.

– Uten Svein Arild hadde vi aldri klart å ta de stegene vi gjorde. Han var en bauta og et forbilde for veldig mange av oss som kjente ham. Ikke bare som idrettsutøver og lagkamerat, men også i årene seinere som trener for barn og unge. Hans filosofi som trener var at alle på laget var like viktig, uansett ferdighet, sier Broks til Nordlys.

Svein Arild fikk konstatert nyrekreft med spredning i vår. Han visste han ikke ville bli frisk. Han hadde fartstid både som spiller på Brøstadbotns tidligere eliteserielag i volleyball og senere på BK Tromsø.