«Ikke en god sak for byen»

Prosjektet med utbygginga av Olderhamna fiskerihamn gir Lenvik kommune hodebry.

Det vil koste Lenvik kommune knappe 14 millioner kroner å ferdigstille Olderhamna fiskerihamn. Det er fremkommet etter at Lenvik kommune har gjort en grundig gjennomgang av prosjektet, som hele veien siden oppstarten har fremstått som kaotisk og uoversiktlig.

Næringssjef i Lenvik kommune, Bjørn Fredriksen, som i fjor overtok ansvaret for Olderhamna, sier problematikken med is i havna fortsatt er uløst.

Fire ganger dyrere

Det var i utgangspunktet det kommunale foretaket Lenvik Havn som hadde ansvar for prosjektet. Kommunen tok imidlertid sjøl hånda på rattet for prosjektet da Lenvik Havn ble nedlagt i 2016.

Lenvik kommune har hittil gjennom to bevilgninger brukt 20 millioner kroner på prosjektet i Olderhamna på Finnsnes. Dersom det nå bevilges nesten 14 millioner kroner til, vil kostnadene for anlegget være mer enn fire ganger større enn ramma på åtte millioner kroner som ble vedtatt i 2013.

None

I et saksframlegg til formannskapet nærmest slaktes prosessen som har vært i forbindelse med Olderhamna-prosjektet.

"Dette prosjektet har utvilsomt vært besluttet igangsatt uten at foretaket har hatt noen form for tilfredsstillende oversikt over hverken endelig konsept eller kostnader ved det», konstaterer saksbehandler Hege Vigstad på vegne av rådmannen.

Det påpekes også at det ikke på noe tidspunkt har vært etablert en troverdig økonomisk ramme med tilpasset finansiering og inntektsavklaringer som ville dekke reell selvkost.

«Uheldig tvangssituasjon»

I saksframlegget poengteres det hvordan den dårlige prosjektstyringa har ført Lenvik kommune inn i en svært uheldig tvangssituasjon.

"Anlegget er langt fra ferdigstilt, havna er ikke tilfredsstillende med hensyn til flere grunnleggende funksjoner og kommunen har overtatt forpliktelser i forhold til både leietakere og andre avtalepartnere som må ivaretas i en eller annen form», heter det i saksframlegget.

Det konstateres også at havna, slik den fremstår i dag, ikke er en god sak for byen, men at en ferdigstillelse som nå prosjektert vil gi porten til Finnsnes et visuelt løft.

Anstrengt økonomi

Fra rådmahnens side anses det ikke som sannsynlig å kunne oppnå selvkost i prosjektet på kort sikt dersom den nye kostnadsramme vedtas, men påpeker at dette på sikt kan være mulig å få til dersom kommunen lykkes med å etablere utleiearealer både på sjø og land.

"Attraktiviteten til området vil utvilsomt øke ved de planer som foreligger og kommunen vil få full råderett over grunn og utviklingen her ved at man overtar eiendomsretten til hele området».

Samtidig understreker rådmannen den øknonomisk anstrengte situasjonen Lenvik kommune befinner seg i, og at det vil være anstrengende å finne inndekning for de løpende driftsutgifter Olderhamna-prosjektet representerer.

Rådmannen har lagt frem to alternativer til vedtak, der det ene er å vedta finansieringa på 13,85 millioner kroner til å fullføre Olderhamna-prosjektet. Det andre er å utsettelse ferdigstillelse til kommunens økonomiske situasjon har bedret seg.

Formannskapet behandler saken 12. september.