Sykehjemmet i Dyrøy får ventilasjonsanlegg

Et mobilt ventilasjonsanlegg skal på plass i sykehjemmet i Dyrøy.

Folkebladet har flere ganger skrevet om problemene ved ventilasjonsanlegget ved sykehjemmet. Nå har kommunen svart Arbeidstilsynet. Det kommer frem at kommunen har gjort en avtale med Klimaservice om en midertidig løsning med et mobilt ventilasjonsanlegg. Det skal sikre er bedre inneklima med tilsvarende kapasitet i henhold til lovkrav. Kommunen setter et tidsperspektiv på tre til fire uker. Årsaken til at det blir en midlertidig løsning er at denne delen av sykehjemmet skal rives og det skal settes opp nytt bygg med et nytt ventilasjonsanlegg. I svaret kommer det frem at noen ansatte har sagt de får tørre lepper og øyne og at det er dårlig luft inne. Men de har ikke hatt sykemeldinger på grunn av inneklima.

Arbeidstilsynet ønsket svar på om det er meldt inn avvik knyttet til inneklima. Kommunen svarer at det ble meldt inn avvik knyttet til innemiljøet i 2010. Forholdene er også tatt opp i kommunens arbeidsmiljøutvalg.