Skal selge klær på nett

For fem uker siden startet Veslemøy Aune klesbutikk på nett. Denne uken fikk Mo Yás sitt eget showrom på Bardufoss.

- I showrommet stiller vi ut klærne slik at folk som vil kan komme å se og prøve klærne, forteller Veslemøy Aune.

Hun startet opp kaféen Kaffemøya på Bardufoss for litt over fem år siden. Men Aune har bestandig også drømt om å starte opp en egen klesbutikk.

- Jeg har bestandig hatt et ønske om å starte opp klesbutikk, men så startet jeg opp Kaffemøya og har vært veldig opptatt med den. Klesbutikken har likevel alltid vært i tankene, forteller Aune.

Etter at Kleo XO flyttet fra Andselv og til Andslimoen, og Lille Paris valgte å ikke starte opp igjen etter vannlekkasjen, følte Aune at tiden var moden. Hun fikk med seg ektemannen Ole-Reidar Mathisen på laget og sammen opprettet de nettbutikken Mo Yás hvor de eier 50 prosent hver. De åpnet nettbutikken for fem uker siden.

- Vi valgte å starte opp med nettbutikk først for å kunne spare opp kapital siden vi fortsatt har Kaffemøya. Dessuten utvider man kundemarkedet litt når man har nettbutikk ved at man kan ha kunder over hele landet. Vi ser at vi allerede har flere kunder sørfra, forteller Aune.

Hun synes oppstarten har gått bra.

- Vi kjøper mye reklame på Facebook og Google for å gjøre nettbutikken kjent. Med slike reklamer kan man også konsentrere hvilken kundegruppe man vil treffe. Det har vi lyktes bra med, og jeg synes oppstarten har gått over all forventning, sier Aune.

Etisk linje

De selger klær for unge og voksne, og de har lagt seg på en etisk linje i valget av klær.

- Vi velger leverandører som tenker på miljøet eller leverandører som gjør noe for andre, sier Aune.

Blant annet selger de klær fra Line of Oslo som gir alle sine overskuddsklær til flyktninger fra Syria, vesker fra WayaWaya fra Tromsø som har startet arbeidsplasser i Zambia med sin veskeproduksjon, og klær fra Close to my Heart som bidrar til at nepalske kvinner kan være på skolen i menstruasjonsperioden.

- Vi har utelukkende norske leverandører, forutenom M By M, som er dansk, forteller Aune.

Showrom

De merket fort at de lokale kundene trengte noe mer enn en nettbutikk.

- Folk kom inn på Kaffemøya og sa til meg at de hadde sett butikken på nett, men at de ikke turte å kjøpe noe før de hadde prøvd klærne. Siden varelageret ligger i kjelleren under Kaffemøya sprang jeg ofte ned og hentet klær slik at de fikk prøve, forteller Aune.

Det ble slitsomt i lengden. Mandag denne uken åpnet derfor Mo Yás sitt eget showrom i Høeg-bygget på Andselv. Aune sier de vil ha åpent om kveldene mandag og torsdag i første omgang. Her kan folk komme for å se og prøve klærne, og de kan handle.

- Det er fortsatt en nettbutikk, slik at alt handel foregår over nettet. Men man kan gjøre det mens man er her, sier Aune.

Hun har også planer om å utvide.

- Jeg har en plan om å starte opp en butikk etterhvert om ett års tid kanskje, sier Aune.