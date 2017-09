Håper det beror på misforståelse

Reiselivssjef Line Miriam Sandberg mener det vil være synd for hele regionen dersom Torsken kommune melder seg ut av Visit Senja.

12. september skal formannskapet i Torsken ta stilling til om kommunen skal melde seg ut av det regionale reiselivssamvirket Visit Senja. For reiselivssjef Line Miriam Sandberg kom dette plums på.

– Jeg må si jeg er litt overrasket over at dette kommer opp. Avtalen som alle kommunene har ingått med Visit Senja har jo en varighet til ut 2018, altså vil ikke en utmelding ha noen økonomisk effekt før i 2019, sier Sandberg.

Turistinformasjon i Lenvik

Ordfører i Torsken kommune, Fred Ove Flakstad, har uttalt at misnøye er årsaken til at kommunen vurdere å melde seg ut av Visit Senja. Flakstad har blant annet vist til at kommunen driver egen turistinformasjon i kommunen uten støtte fra reiselivssamvirket.

Sandberg forklarer imidlertid at det har sin naturlige forklaring.

– Vi driver turistinformasjon kun i Lenvik kommune, og det er med bakgrunn i at kommunen lyste ut et anbud om dette. Vi driver ingen turistinformasjon noen andre steder, og skulle vi gjøre det må det i så fall være etter forespørsel og et eventuelt anbud, påpeker Sandberg.

Reiselivssjefen både håper og tror at det beror på en misforståelse at Torsken vurderer «skilsmisse» med Visit Senja.

– Kanskje er det misforståelser vedrørende hvilke oppgaver Visit Senja har for kommunene og sine medlemsbedrifter. Vi er her jo først og fremst for å bidra til å skape vekst for reiselivsbedriftene.

– Alle er ivaretatt

I saksframlegget til Torsken formannskap er det opplyst at Visit Senja har tre medlemsbedrifter fra kommunen. Sandberg påpeker at det for Torsken likevel er store fordeler å hente ved et medlemsskap i Visit Senja.

– Gjennom medlemsskapet er man med i for eksempel den nordnorske reiselivskatalogen som trykkes i sju språk og spres ut i hele verden. Før Visit Senja hadde regionen bare en og en halv side i katalogen, mens vi nå har fire der alle kommuner og bedrifter er representert.

Sandberg viser også til at de fra Visit Senja også stiller opp dersom spesielle delegasjoner banker på, for eksempel da en kinesisk delegasjon nylig besøkte Senja.

– I tillegg utfører vi oppgaver i forbindelse med en regional næringsplan som er under utarbeiding. I denne, som alle kommunene er med på, er reiseliv utpekt som det ene av tre satsingsområder, sier Sandberg.

Stiller på møtet

Reiselivssjefen opplyser at hun har vært i møter med Torsken, men medgir at også hun har et ansvar for at dialogen med kommunen kanskje ikke har vært den beste. På formannskapsmøtet 12. september håper hun imidlertid å få rydda opp i eventuelle misforståelser.

– Hva vil det bety for Visit Senja dersom Torsken melder seg ut?

– Det vil være synd for hele regionen, for det er nettopp ved å stå sammen og samarbeide at vi kan realisere potensialet for reiselivet. Det hele handler om ringvirkningene vi kan få til i lag.