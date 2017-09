Fortviler over hærverk

Ødelagt lekestativ, innbrudd i telt og hærverk på lagerskur skaper stor frustrasjon for medlemmene i Revet campingforening. Nå ønsker de å komme til bunns i saken.

Det var onsdag denne uken at noen tok seg vel til rette på den private oppstillingsplassen. Uteområdet, huskestativ og trampoline er satt ut og gjort på egen innsats ut av egen lomme, noe som gjør det hele mer fortvilende.

– Alt vi har der oppe er ikke utført på tilskudd eller støtte fra noen. Dette er noe vi har ordnet selv, kjøpt inn og fordelt på alle medlemmene. Noen har nå tatt seg ulovlig inn på plassen, ødelagt huskestativet, satt store skruer og spiker i lagerskuret, for så å gjøre innbrudd i campingteltene våre, det er alt annet enn greit. Vi kommer til å følge denne saken «Til the bitter end», fortviler plassjef Kjell Johanessen.

Privat

Oppstillingsplassen ligger like ovenfor Revet friluftscamp som ofte har besøk av ulike lag, foreninger og skoleklasser. Og det er ikke første gangen oppstillingsplassen opplever uvedkommende gjester.

– Vi har hatt flere som har vært inne på området uten å ha fått tillatelse til det. Vi har ikke noen skilt som stenger av området, men en port som man må åpne for å komme til. Jeg savner at ledsagere som er med ungdommer på campen gir tydelig beskjed at dette er privat område, sier Johanessen.

Skader

Skadene sier Johanessen er så tydelige at det ikke er noen tvil om at dette er gjort for å ødelegge.

– Vi har ikke den fulle oversikt enda om noe er stjålet, men det er ingen tvil om at de skyldige har vært inne i teltene våre. Huskestativet som vi har sikret og satt opp er knekt og ødelagt. Jeg tror ikke jeg klarer det alene, så flere må ha gjort dette sammen vel vitende over hva de gjorde. Det er kjempetrist, sier han.

Marius Pettersen som også har vognplass på Revet synes det er trist at de ikke kan få ha tingene sine i fred.

– Det er helt forferdelig at det blir gjort på den måten. Vi har sett oss nødt til å ha vakter der og det synes jeg er svært synd.

Campingforeningen har flere planer fremover om å bygge opp plassen mer, blant annet ved å få på plass et servicehus. Det kommer ikke til å skje før denne saken er ryddet opp i og ønsker at noen skal erstatte dette.

– Hvem skal erstatte dette, hvis ikke vi gjør det? Vi har nå vært å anmeldt saken og vi har våre mistanker på hvem som kan ha gjort dette, avslutter Johannesen.