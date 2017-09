Så mye må du ut med for SFO

En oversikt over prisene for skolefritidsordninger (SFO), viser at Lavangen er billigst mens Lenvik har den dyreste SFO-ordninga i Midt-Troms.

Oversikten (se grafikk) viser at over 1.000 kroner skiller de to kommunene med L som først bokstav. Generelt har de minste kommunene i området de laveste SFO-prisene.

