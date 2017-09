Ny runde for terrortiltalt senjamann

Mannen, som var bosatt på Senja frem til han tok kona og sine fem barn til Syria for å slutte seg til terrorgruppa IS, skal gjennom en ny runde i retten.

Saka skal opp i Oslo tingrett på mandag.

– Tiltalen går ut på at mannen skal ha reist fra Norge til et ISIL-kontrollert område i Syria og inngått terrorforbund med ISIL og vært deltaker der i rundt en måneds tid, sier førstestatsadvokat Jan F. Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet, som har tatt ut tiltalen til NRK.

Bortført

Familien kom hjem til Norge fra Syria i september 2014, der mannen rett etter ankomst ble pågrepet på bakgrunn av narkotikasiktelser.

– Strafferammen er ti år på tiltalepunktet om forbund og seks år på deltakelse, sier Glent videre til NRK.

Mannen fikk med seg familien til IS kontrollerte Raqqa ved å si at de skulle på ferie til Tyrkia. Her skal mannen ha tatt familien til grenseområdene, og så videre til Raqqa for å slutte seg til IS. Mannen tok først familien tilbake til Norge etter et av barna ble alvorlig syk.

Frikjent og ikke frikjent

Dette er ikke første runde mannen må svare for seg i retten. Mannen ble først frikjent i Senja tingrett for frihetsberøvelse av Ruth Meyer Johansen og deres fem barn i februar i fjor. Frikjennelsen kom fordi forholdet ikke omfatter norsk lov, ifølge Senja tingrett.

Ruths ektemann frifunnet i retten 37-åringen som var tiltalt for frihetsberøvelse av Ruth Meyer Johansen og deres fem barn til Syria, er frifunnet i retten.

Dommen ble senere oppheva av lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil.