Markerte på sprengstoff i tunnel

Det var i forbindelse med arbeidet i Bjørgatunnelen at det onsdag i forrige uke ble avdekket gamle eksplosiver i fjellet.

Bombehunder fra forsvaret ble tilkalt for å søke etter eksplosiver i Bjørgatunnelen etter at det i forrige uke ble funnet gammelt sprengstoff i fjellet.

Dette forteller byggeleder Bjørn Petter Lauransen i Statens vegvesen til Folkebladet.

– Det stemmer at vi har funnet gammelt sprengstoff i tunellen. Det førte til at alt arbeid ble stoppet i området der dette ble funnet. Nå har vi hatt Forsvarets bombehunder på stedet som skal gå igjennom tunellen før vi fortsetter arbeidet, forklarer Lauransen

– Ble det funnet mer sprengstoff?

– De har markert noen plasser til, så nå venter vi på sikkerhetsutstyr til gravemaskinen slik at vi kan begynne å fjerne unna litt å komme til, sier Lauransen

Gravearbeid

Det gamle sprengstoffet ble funnet under et gravearbeid.

– Vi jobber med å skifte ut deler av kjørebanen for å legge nye drensmasser. Da vi gravde ut og kom ned til berget, ble det oppdaget to steder med udetonert sprengstoff. Vi har prosedyrer på hvordan dette skal håndteres, og alt arbeidet ble stoppet og bergsprenger ble tilkalt. Sprengstoffet deretter fjernet og destruert. Det aller viktigste for oss er sikkerheten til arbeiderne, sier Lauransen.

I følge byggelederen er det ikke uvanlig at gammelt sprengstoff dukker opp i forbindelse med arbeid i tuneller.

– Vi var ikke klar over at det lå der, men det er ikke uvanlig å finne sprengstoff i tuneller, slik som dette. Det er eksplosiver som har ligget der fra tunellen ble bygget, forklarer han.

– Vi har veldig gode og positive erfaringer med å bruke slike hunder.

Sikkerhet

– At hundene søker i tunellen etter eksplosiver, er gjennom en samarbeidsavtale Statens vegvesen og forsvarets forskningsinstitutt har om å utvikle og bruke hund. Vi har veldig gode og positive erfaringer. I tillegg til at hundene får trent og utviklet kompetansen skaper søkshundene et tryggere arbeidsmiljø for anleggsarbeidere, sier Kristine Flesjø i Statens vegvesen.