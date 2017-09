Dette skjedde i natt

Foruten en laserkontroll på Karlstad i natt, var det rolig i Midt-Troms.

En person mista lappen og 14 personer fikk forenkla forelegg, etter lasterkontrollen på Karlstad i går kveld.

I tillegg melder politiet om to andre kontroller i natt.

– Skjelnan/førerkortbeslag snittmåling på 93,86 km/t i 60 sone. Sak opprettes, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Skibotn/førerkortbeslag snittmåling på 119 km/t i 80 sone. Up oppretter sak, skrev politiet senere på natta på mikrobloggtjenesten.

Det ble blant annet brukt en truck som rambukk i forsøket på å ta seg inn i en skraphandlerforetning i Bergen i natt. For de to personene som ble observert ble det med forsøket, og de kom seg unna før politiet kom til stedet, da uten noen fangst, melder NRK. Politiet etterlyser de to mennene.

Minst syv personer er død og det meldes om omfattende skader etter orkanen «Irma» skylte over de flere Karibiske øyer.