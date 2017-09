Stella håper deregulering gir opptur

Rekefabrikken Stella Polaris har tro på at dereguleringer for fiskeflåta gir dem mer råstoff.

Det melder Fiskeribladet Fiskaren. Nærings- og fiskeridepartementet vedtok forrige uka at det skal åpnes for at ringnotfartøy og pelagiske trålere kan få dispensasjon fra størrelsesbegrensningen på 2500 kubikkmeter lasteromsvolum for reketrålere. Beslutninga skal legge bedre til rette for kombinasjonsdrift mellom reketrål og ringnot/pelagisk trål.

– Vi er jo fortsatt litt spent, da. Ringnotflåten har jo ikke hatt kultur for å fiske reker. Men vi håper de kan finne en driftsform som gjør dette lønnsomt og attraktivt, sier rekedirektøren som de siste årene ikke har fått tak i mer råstoff fra norske båter enn til en snau måneds produksjon. Med det de har klart å få tak ifra utenlandske fartøy, har de knapt nok klart å utnytte 50 prosent av kapasiteten på fabrikken, sier daglig leder hos Stella Polaris, Tom-Harry Klausen til Fiskeribladet.

Videre sier Klaussen at økonomien har vært god for båtene som har levert.