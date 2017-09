Kunster i magen? Da kan du føde Senjas kommunevåpen

Arbeidsgruppa som skal gi vordende Senja kommune nytt kommunevåpen, lyser ut en konkurranse med å utforme nytt kommuevåpen

– Når vi nå skal finne et symbol for Senja kommune, ønsker vi at det blir typisk for liv og virksomhet i det området som nå blir en ny kommune, eller at det minner om tradisjoner herfra knyttet til natur eller kultur, sier Åsta Sortland, leder i prosjektgruppen.

Gruppa består av Hans Peder Pedersen (Torsken), Åsta Sortland (Tranøy), Tonni Nylund (Lenvik) og Eli-Ann Andreassen Jensen (Lenvik).

- Vi ønsker at så mange som mulig skal føle sterk tilhørighet ikke bare til symbolet, men også til hele Senja kommune. Vi ønsker innspill til dette arbeidet fra alle i den framtidige Senja kommune, og utlyser derfor en konkurranse der alle kan sende inn forslag. Vi oppfordrer alle som har ideer om hvordan vårt nye kommunevåpen skal være til å sende inn sitt forslag, opplyser prosjektgruppa bak kommunevåpenet i en pressemelding.

Identitet

Prosjektgruppa skal velge blant forslagene, og så fremme det/de beste forslagene for videre bearbeiding, og innstille på valg av kommunevåpen ut fra dette. Vinneren av konkurransen blir premiert.

Målet med konkurransen er å skape en felles identitet.

– I arbeidet med å etablere Senja kommune, vil en av oppgavene være å skape identitet og tilhørighet. En del av dette er å utarbeide kommunevåpen og andre symboler som er lett gjenkjennelig og representerer kommunen på en god måte. Med bakgrunn i intensjonsavtalen mellom de fire kommunene er satt ned en egen prosjektgruppe som skal utarbeide forslag til nytt kommunevåpen. Prosjektgruppen skal samarbeide med Riksarkivet som er landets fremste autoritet på kommunevåpen.

Regler

I utforminga av kommunevåpen gjelder klare regler.

– De heraldiske prinsippene ligger til grunn for utformingen av de aller fleste kommunevåpen i Norge. Disse oppsto helt tilbake i 1100-tallet hos ridderne som trengte å male et klart og tydelig symbol på skjoldene sine for å vise hvem de sloss for. De heraldiske prinsippene gir våpnene et iøynefallende, men samtidig et verdig preg, opplyser de.

Hovedregler for kommunevåpen:

1. Våpenet skal ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart.

2. Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.

3. Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.

4. Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.

5. Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.

6. Motiver skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.

7. Motivet skal fylle skjoldflatene godt.

8. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.