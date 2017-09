Kommuner vil ha laksepenger

Nettverk for fjord- og kystkommuner mener produksjonsavgift foroppdrettsfisk er mulig.

De viser til en rapport fra Kontali Analyse, som viser at det ikke er noe i veien for å raskt innføre en produksjonsavgift på oppdrettsfisk, som betaling for bruken av sjøarealer. Rapporten er utarbeida på oppdrag av Nettverk for fjord- og kystkommuner.

– Dette er en viktig rapport som tydelig viser at produksjonsavgiften kan komme på plass raskt. Det er viktig for oss vertskommunene, som har en krevende jobb med å huse denne viktige næringen i dag, sier styreleder i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) og Hitra-ordfører Ole L. Haugen.

De sier produksjonsavgift kan bety mange millioner kroner til kommunene som huser oppdrettsnæringen.

Representanter fra FrP og Høyre mener vedtaket er i strid med internasjonale forpliktelser, og at avgiften er vanskelig å innføre og fordyrende for oppdrettsnæringa.

– Det er ingen grunn til ikke å innføre produksjonsavgift på laks og ørret slik at kommunen får sin rettmessige del av verdiskapingen i havbruksnæringen, mener Haugen.

Ingen senjakommuner er med i nettverket.