Knusende seier til Senterpartiet

Senterpartiet har gjort et brakvalg i skolevalget i regionen og knuser både Arbeiderpartiet og Høyre.

Tirsdag var dagen resultatene fra skolevalget ble offentliggjort. Sandra Borch (Sp) er godt fornøyd med oppslutningen til partiet.

– Vi er veldig glad for å være størst både i Finnfjordbotn, Gibostad og Nordborg. Dette vitner om at ungdommene er opptatt av de sakene Senterpartiet har. I debatten så jeg et stort engasjement når det gjelder avsentralisering av tjenester for ungdom og rundt forvaret, forteller Borch til Folkebladet.

Indikasjon

Med mindre enn en uke igjen, håper hun at skolevalget kan gi en pekepinn på mandagens stortingsvalg.

– Jeg tror det er en viktig indikasjon på hva som kan skje om en uke. Det er mange førstegangsvelgere og det vi har sett nå er at det har kommet inn fine resultater for Sp. Hvis vi havner på slike resultater under stortingsvalget, vil jo dette være utrolig bra, sier Borch.

Selv om målingene på skolevalget peker oppover, betyr ikke dette at partiet på noen måte skal slappe av.

– Vi kommer til å fortsette å stå på den siste uken og vi håper dette vil holde inn til Stortingplass og ikke minst en ny regjerning om en uke, avslutter hun.

Ikke tapt enda

Beate Seljenes i Lenvik Høyre sier hun ikke er overrasket over skoleresultatet.

– Jeg er ikke fornøyd, men kan ikke si jeg er overrasket heller. Dette resultatet er et signal vi har fått fra øvrige målinger på skolevalget, sier Seljenes.

Hun tror på ingen måte at valgkampen nå er over.

– Vi har en jobb og gjøre kan en si og jeg tror ikke dette resultatet nødvendigvis er slik stortingsvalget vil bli. De nasjonale målingene og det at vi har fått god respons når vi er ute, viser at kampen ikke er tapt enda. Vi har noen dager igjen å legge innsats på og håper det holder helt inn, sier Seljenes.

Husk å stemme

Hun berømmer Senterpartiet for et godt skolevalg

– Om dette blir resultatet i neste uke vet jeg ikke. Det er jo et tegn i tiden på at Senterpartiet gjør det bra og det må jeg berømme de for. Nå håper jeg folk bruker stemmeretten og stemmer. Tall fra lokalvalget for to år siden viste at det bare var 40 prosent stemmedeltakelse her i Lenvik, så jeg håper dette endrer seg i år, avslutter Seljenes.

Resultat for skolene i Midt-Troms

Senja VGS

Rødt: 9,1 prosent

SV: 4,0 prosent

Ap: 20,1 prosent

Sp: 39,4 prosent

MDG: 3,8 prosent

KrF: 4,0 prosent

Venstre: 4,3 prosent

Høyre: 8,6 prosent

FrP: 4,0 prosent

NKP: 1,3 prosent

Kystpartiet: 0,3 prosent

Demokratene: 0,3 prosent

Nordborg VGS

Rødt: 23,7 prosent

SV: 0 prosent

Ap: 22 prosent

Sp: 37,3 prosent

MDG: 3,4 prosent

KrF: 1,7 prosent

Venstre: 0,8 prosent

Høyre: 4,2 prosent

FrP: 3,4 prosent

NKP: 0,8 prosent

Kystpartiet: 0,8 prosent

Demokratene: 0,8 prosent

Helsepartiet: 0,8

Bardufoss VGS

Rødt: 1,8 prosent

SV: 3,1 prosent

Ap: 19,5 prosent

Sp: 44,2 prosent

MDG: 2,6 prosent

KrF: 4,7 prosent

Venstre: 6,2 prosent

Høyre: 4,2 prosent

FrP: 7,0 prosent

NKP: 1,8 prosent

Kystpartiet: 0,8 prosent

Partiet De Kristne: 0,5 prosent

Liberalistene: 3,6 prosent

Sjøvegan VGS

Rødt: 4,4 prosent.

SV: 3,3 prosent.

Ap: 45,9 prosent.

Sp: 33,3 prosent.

MDG: 2,2 prosent.

KrF: 0 prosent.

Venstre: 3,3 prosent.

Høyre: 4,4 prosent.

FrP: 2,9 prosent.

NKP: 0,5 prosent.