Havet og fjordene skaper mer og mer

Verdien av norsk sjømat bare øker og øker, viser de ferskeste tallene fra Norges Sjømatråd.

Norge eksporterte 165.000 tonn sjømat for til sammen 7,5 milliarder kroner i august. Volumet var to prosent høyere, mens eksportverdien økte med 7 prosent eller 501 millioner kroner fra august i fjor, opplyser Norges Sjømatråd.

Med augusttallene har Norge eksportert 1,6 millioner tonn sjømat til en verdi av 60,6 milliarder kroner hittil i år. Eksportvolumet øker da med seks prosent, og verdiene øker med åtte prosent fra samme periode i fjor. Det gir en økning på 4,4 milliarder kroner.

Laks

Mye av veksten kommer fra oppdrettslaks.

– Norge eksporterte 7 prosent mer laks i august. Det bidrar til at vi for første gang i år har eksportert mer laks sammenlignet med samme periode i fjor. Det er gledelig å se en vekst som kan møte noe av etterspørselen etter norsk laks i markedet, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Sjømatrådet.

Eksporten av ørret går samtidig noe ned.

Hvitfisk

Også på hvitfisksida ser man en økning.

– Norge eksporterte torskefisk som torsk, sei og hyse for 21 prosent mer i august sammenlignet med samme måned i fjor. Dette bidrar til en total verdiøkning på 11 prosent til 10 milliarder kroner hittil i år. Det er fryst torskefisk som øker mest med 15 prosent eller 464 millioner kroner, mens klippfisk økte med 16 prosent eller 330 millioner kroner fra samme periode i fjor. Brasil er markedet som øker mest, sier Ingrid Kristine Pettersen, analytiker i Sjømatrådet.

Samtidig ser man en økning på klippfiskproduksjonen, mens saltfisk- og tørrfiskdelen av næringa går litt ned i august.