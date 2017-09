Enorm økning langs veiene i Troms

Med en fersk rapport i hånda, sier fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo (Sp), at det er avgjørende med opprustning av fylkesveiene.

Rapporten, som er utarbeida av Transportutvikling AS, viser en enorm verdiøkning for vegtransportene, og betydelig økning i omfanget for næringstransport i Troms de to siste åra.

- Det vil være helt avgjørende for at nasjonen Norge skal kunne nyte godt av den enorme verdiskapingen og veksten som skjer og transporteres over fylkesveg. Regjering og Storting må gi fylkeskommunene økonomisk mulighet til å sørge for et framtidsrettet fylkesvegnett, det lar seg ikke gjøre med dagens økonomiske rammer, sier Prestbakmo.

NTP

Analysearbeidet i rapporten inngår i utredningene for regional transportplan Troms for 2018-29, samt handlingsplan for fylkesveg i Troms 2018-21. I tillegg vil funnene kunne benyttes inn mot transportetatene, NTP-sekretariatet og Avinor, departementer, Storting og regjering, sier han.

- Rapporten understreker også at det er helt avgjørende at Storting og regjering retter opp kuttene for drift av ferge til fylkeskommunene, som har blitt betydelig redusert fra 2014, sier Prestbakmo, og legger til:

- For Troms sitt vedkommende ville en hatt 80 millioner mer årlig til fergedrift fra 2019, hvis regjering og stortingsflertall ikke hadde gjennomført de endringene de har, sier Prestbakmo.

Funn

Rapporten viser at fylkesvegstrekningene med størst næringstransport er FV855/FV86 E6 (Buktamo) og Senja, FV 866 og mellom E6 (Langslett) og Skjervøy (FV866), FV 825 mellom E6 og Årstein (Gratangen), FV 861/862 Finnsnes – Senjahopen, FV 851 E6- Sjøvegan, FV 91 Fagernes – Olderdalen og FV 83 Revsnes – Harstad og FV 863 Tromsø- Hansnes.

Fra 2014 til 2016 har det vært en vekst i tungtrafikken med ferge på nærmere 7.000 kjøretøy. Dette tilsvarer en samlet vekst på 36 % i Troms fylke, viser rapporten

Produksjonen i merdene har økt med 18 % fra 2014, mens slaktet kvantum av rund fisk har økt med 31 %. Verdien av produsert laks i Troms økte med 82 % fra 2014 til 2016, som vil si en økning fra cirka fem til rundt ni milliarder.

Økningen i antall turister gir også mer slitasje langs veiene.