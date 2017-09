Skreddersyr undervisning

Med sitt nye firma MentorNord AS tilbyr Elisabeth Rognli skreddersydd privatundervisning og kurs på Finnsnes.

- Det å se et barn, en ungdom eller en voksen som mestrer og som får til; det gleder mitt hjerte! Å se potensialet i den enkelte og være med på å bidra til gode mestringsopplevelser - det er selve årsaken til at jeg startet MentorNord AS, sier Elisabeth Rognli.

Etter flere år som lærer og over syv år som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT valgte Rognli å slutte i jobben hos PPT for å følge drømmen. Og etter mange måneders arbeid for å få firma opp på fotene, åpnet hun opp MentorNord AS på samme dag som skolene startet opp i høst.

- Det var målet; å være i gang samtidig med skolene, sier Rognli.

Veiledning og leksehjelp

MentorNord holder til i eget lokale i skolegata på Finnsnes, og tilbyr hovedsakelig privatundervisning og kurs og foredrag til bedrifter, institusjoner, organisasjoner, og offentlige og private virksomheter.

- Jeg skreddersyr et opplegg på privatundervisning, eller kurs og konferanser, forteller Rognli.

- I høst skal jeg blant annet ha kurs i skolevegringsproblematikk, forteller Rognli.

Rognli tilbyr også leksehjelp, og hjelp med oppgaveskriving og innleveringer helt oppp til masternivå.

- Jeg tilbyr da språkvask og strukturering av oppgavene, forteller Rognli.

Hun er også sertifisert og tilbyr lese/skrive-utredning og foreldreveiledning.

Jobber ved siden av

Hun har startet opp firmaet alene og jobber foreløpig ikke fulltid med firmaet.

- Jeg må bygge firmaet opp først, før jeg kan jobbe fulltid med det. Derfor jobber jeg som inspektør og sosialrådgiver på Nordborg ungdomsskole i tillegg. Men det er klart at jeg har jo som mål å jobbe med dette fulltid etterhvert. Dette er jo drømmen min, sier Rognli.

Hun forteller at selv om hun nettopp har startet opp, har hun allerede fått oppdrag.

- Jeg er allerede i gang med privatundervisning på noen, forteller hun.

Rognli sier at responsen fra folk hittil har vært utelukkende positiv.

- Jeg har fått utrolig mye positiv respons. Folk som har sett dette på Facebook har stoppet meg på gata og sagt at de synes det er så bra at jeg starter opp. Ut i fra responsen så langt så virker det som at privatundervisning er noe vi har behov for her, sier hun.