Delte meninger om omstridt turistskatt

En meningsmåling gjort av InFact for NRK viser at rundt en tredjedel av de spurte er for turistskatt, mens like mange er mot skatten.

I samme målinga her den siste tredje ikke har tatt standpunkt. Målinga er gjort i Troms og Finnmark. Turistskatten er diskutert på en løsning på kostnadene som kommer med økt turisme. Motstanderne peker på at turistene gir økt verdiskapning lokalt, som gir midler til fasiliteter som toalett, søppelbokser og så videre.

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her Følg Folkebladet på Facebook