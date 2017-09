Dømt for ulovlig våpenoppbevaring

Bergværingen oppbevarte ulovlig hagle ulåst på soverommet.

Mannen er av Senja tingrett dømt til 14 dager betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for to overtredelser av våpenloven.

Bakgrunnen er at han i tiden frem til april i år oppbevarte en hagle i et futteral på soverommet. Hagla var ikke nedlåst, men ammunisjonen ble oppbevart i en låst stålkasse. Slik oppbevaring er imidlertid i strid med våpenloven, som sier at både skytevåpen eller en vital våpendel, samt ammunisjon, skal oppbevares forsvarlig nedlåst i godkjent sikkerhetsskap.

Bergværingen manglet også tillatelse fra politimesteren til å eie våpenet.

I tillegg til bot og betinget fengsel måtte mannen tåle inndragning av hagla.