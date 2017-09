– Tror nok det har en viss effekt

På Finnsnes kan man kombinere handleturen med forhåndsstemming, og det er en mulighet som mange benytter seg av.

Det opplyser Torleif Josefsen, som er valgansvarlig i Lenvik kommune.

– Første gang vi tilrettela for forhåndsstemming på Amfi-senteret var i forbindelse med kommunevalget i 2011. Den gang så vi en umiddelbar økning i antall avlagte forhåndsstemmer, en fordobling faktisk. Vi fikk også en forholdsvis stor økning på valgopplsutninga totalt sett, sier Josefsen.

Den samme trenden viste seg også i forbindelse med stortingsvalget i 2013.

– I 2015 fikk vi også inn veldig mange forhåndsstemmer på Amfi, men selve valgdeltagelsen gikk ned igjen.

Nærliggende å tro

Josefsen understreker at man ikke med hundre prosent sikkerhet kan slå fast at økninga i forhåndsstemmer har en sammenheng med tilrettelegginga på kjøpesenteret, men mener det er nærliggende å tro det.

– Det blir jo veldig lett tilgjengelig for folk, og valgpersonellet som sitter der forteller at folk som kommer innom synes det er kjempegreit å kunne avgi sin stemme der, sier Josefsen.

Lørdag var stemmeavlukkene igjen på plass i kjøpesenteret. Frem til og med torsdag kan folk benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme her.

– Så får vi se om vi i år også ser en effekt, og om vi ut fra dette klarer å trekke en konklusjon.

Unik tilrettelegging

Josefsen er uansett klar på at kommunen også til kommende valg vil fortsette med å tilrettelegge for forhåndsstemming på kjøpesenteret.

– For det vil kanskje bidra til at folk, som ellers ikke ville stemt, faktisk bruker stemmeretten. Vi ser også at det er veldig mange som kommer innom kjøpesenteret fra andre kommuner som også benytter seg av denne muligheten. Samla sett tror jeg derfor det åpenbart har betydning at man kan forhåndsstemme her, sier Josefsen.

Ifølge en undersøkelse gjort av NRK kan det se ut som at det bare er i Lenvik og i Tromsø det er tilrettelagt for forhåndsstemming på kjøpesentre.

– Dere er litt unike altså?

– Ja, i den grad det er unikt er vi kanskje litt frempå.