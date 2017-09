Flere fylkesveier i Midt-Troms har fått mørke spor etter det politiet beskriver som farlig kjøring. Vegvesenet mener sporene i verste fall kan resultere i trafikkfarlige situasjoner.

På flere veistrekker, som på Fylkesvei 86 i Sørreisa og ved Høglia på Senja har man de siste dagene kunne se mørke spor i asfalten. Det bekymrer politi og vegvesen.

– Det er ikke bra at veien blir brukt som lekeplass. Merking av veien kan bli ødelagt og de er der for at en skal se hvor veien går. Det kan være trafikkfarlig om en gjør veien mer uoversiktlig og mindre sikker for bilistene som kjører på veien, sier seksjonssjef for drift og vedlikehold i Troms, Knut Øvervoll i Statens vegvesen

Hærverk

Øvervoll var ikke klar over sporene som var blitt laget på fylkesveien og sier de nå vil sjekke saken nærmere.

– Veiene er Troms fylkes eiendom og det er en offentlig vei man ødelegger. Å ødelegge noe bevisst på denne måten er å betrakte som hærverk. Nå kommer vi til å sjekke og vurdere omfanget. Vi ser alvorlig på dette og skulle merkingen være ødelagt vil det være tidskrevende og kostbart for oss å merke de opp på ny. Det er viktig at linjene vi lager er trafikksikre, sier Øvervoll.

Han poengterer at de vil gå videre med saken.

– Vi kommer til å jobbe med politiet for å høre om de får tak i synderen, så kan det resultere i et erstatningskrav på ny oppmerking for vedkommende, opplyser Øvervoll.

Straffbart

Regionlensmann Arnold Nilsen synes heller ikke noe om hærverket på veiene.

– Om en kjører på en farlig måte og dette resulterer i spor er dette veldig uheldig. I liknende saker har dette ført til førerkortbeslag. En slik kjøring er farefull og vi ønsker å følge opp slike saker. Å leke seg slik på veien, det er noe jeg absolutt anbefale å avstå fra, sier regionlensmannen,

Nilsen sier han ikke var klar over merkingen i veien, men at det er mange patruljer ute på veiene og kan ha observert sporene.

– Selv om jeg ikke har registrert akkurat disse sporene, er vi er mye å ute å kjører, ser bevegelser og spor som vekker oppmerksomhet. Trafikksikkerheten er viktig og er kjøringen farefull, blir dette fulgt opp av oss, avslutter han.