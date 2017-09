– Flyttingen til Rygge må stoppes

Hovedtillitsvalgt Pål B. Nygård er blant de som vil bruke stemmen utenfor Stortinget i dag, i protestaksjonen for å bevare 339 skvadronen og hovedbasen for helikopter på Bardufoss.

I dag, tirsdag, klokken 12.30 arrangerer de tre grupperingene «Bevar Andøya Flystasjon», «Styrk Heimevernet» og «Bevar 339 skvadronen og hovedbasen for helikopter på Bardufoss» en felles protestaksjon utenfor Stortinget.

Tommy Sarnes, som er kontaktperson for «Bevar 339 skvadronen og hovedbasen for helikopter på Bardufoss» sier de skal bygge opp en scene og ha høytaleranlegg utenfor Stortinget.

- Det blir et arrangement med musikk og flere appeller, forteller han.

Protest mot LTP

Markeringen er i protest mot Langtidsplanen for Forsvaret (LTP), som ble vedtatt i et forlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i november 2016.

Grupperingene, som har totalt over 70.000 medlemmer på Facebook, mener avgjørelsene rundt Heimevernet, Sjøheimevernet, Andøya Flystasjon og flytting av helikoptrene fra Hovedbasen på Bardufoss, er fattet på misvisende grunnlag. De mener vedtakene må omgjøres. De har oppfordret folk til å stille opp på markeringen, og sier den vil sette fokus på nedleggelser, mannskapsreduksjoner, kostnadskutt og pengesløseri som er forbundet med unødvendige flytteprosesser av allerede fullt operative baser.

- Vi vil ha svar på hvorfor

Sarnes sier målet med hele forsvarsmarkeringen er å få oppmerksomhet rundt saken.

- Vi ønsker oppmerksomhet rundt LTP og selve tallgrunnlaget. Vi vil ha svar på hvorfor man skal flytte hovedbasen for helikopter til Rygge, bare for flyttingen sin del?, sier Sarnes.

- Bare for ett år siden var organisasjonen på plass på Bardufoss, og fagpersoner sier at det fungerer helt strålende. Men så, tre måneder senere, bestemmer regjeringen at det skal flyttes. Vi vil bare vite hvorfor, sier han videre.

Sarnes sier de ønsker å få oppmerksomhet i hovedstaden for at Forsvaret er i hele Norge.

- Vi vil flytte ned til hovedstaden for en stakket stund og forklare hovedstaden at det som er ute i distriktet har nasjonal betydning og at det ikke er distriktspolitikk, sier han.

- Må bevare Bardufoss som kompetansesenter

Alle tre grupperingene vil ha appellanter. Hovedtillitsvalgt for Norges offisersforbund i Hæren, Pål B. Nygård, vil holde appell for 339 og hovedbasen for helikopter på Bardufoss.

- Jeg vil prate om at vi må bevare Bardufoss som et kompetansesenter for helikopter. Det er viktig for hele Forsvaret at vi ikke splitter opp, men har en kraftsamling her. Det andre er at vi kan ikke ha en hær som ikke har helikopterstøtte. Flyttingen til Rygge må stoppes, sier Nygård, og påpeker at hæren har siden 1964 hatt støtte av helikopter.

Han vil samtidig i sin appell ta opp bevilgningene til Hæren.

- Som hovedtillitsvalgt vil jeg ta opp at hæren må prioriteres. Det er et enormt behov for å investere i Hæren, og det er et stort sprik mellom det som blir planlagt bevilget og det som hæren faktisk får. For eksempel de siste fire årene var det planlagt at hæren skulle få 14,5 millioner kroner til investering av materiell, mens man faktisk har fått 7,7 millioner kroner, sier Nygård.