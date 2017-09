SV kan «stjele» mandat fra Sp eller FrP i Troms

Med Torgeir Knag Fylkesnes i spissen nærmer SV seg oppslutninga til FrP og i Troms.

Det gjør at Fylkesnes, som sitter på Stortinget gjennom utjevningsmandat, kan få sikker plass på Stortinget. En fersk måling av InFact for NRK, viser at SV ligger an til 10,6 prosent oppslutning, 4,2 prosentpoeng bak FrP. Sp hadde 14,1 prosent oppslutning i samme meningsmåling. Selv om det skal holde hardt, kan altså SV ta det ene mandatet Sp og FrP har styrt mot.

FrP har i seneste måling 14,8 prosent oppslutning i Troms, som er 1,3 prosent over junimålinga til Rikskringkastinga. Også SV er på en klar oppadgående trend, med 2,1 prosent økning fra junimålinga. Sp som hadde en oppslutning på 17,2 prosent i junimålinga, har gått tilbake med tre prosentpoeng.

Tross for meningsmålingas resultat på 27,1 prosent, som er 4,1 prosentpoeng lavere enn ved resultatet fra Troms ved Stortingsvalget i 2013, virker Ap å få to mandater fra Troms. Samme meningsmåling gir Høyre 18,6 prosent oppslutning, som gir et stortingsmandat.