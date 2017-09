Nå kommer er hodelusa kravlende i Troms

Hvert år er den her, og nå har vi kommet til den tiden igjen. Hudelusa har kommet til Troms, og Helsesøstertjenesten i Lenvik ber alle sjekke ungene i tiden fremover.

Selv om ungene så vidt har begynt på skole og i barnehage, viser en måling utført av luseradar.no, at det denne uken er registrert mye lus i Troms. Helsesøstertjenesten i Lenvik har ikke fått noen konkrete rapporter på funn av hodelusa, men sier tiden er inne for å sjekke barna grundig.

– Dette er noe vi vet kommer hvert år på høsten. Da er det viktig at alle vet hva de skal gjøre og hvordan de skal forholde seg til eventuell funn av lus. Det viktigeste er det å rett og slett sjekke ungene. Kjemme håret, sjekk nakken og sjekk bakom ørene, opplyser fagleder for helsesøstertjenesten Aid Bente Normann.

Varsel

Skulle man finne lus på barna er det viktig å starte behandling med en gang.

– Finner man lus må man oppsøke apoteket for å få lusemiddel. Det neste steget er å gi beskjed til skolen eller barnehagen. Det er viktig, en må varsle at det er lus som er funnet på barnet, sier Faglederen.

– Er det enda slik at mange forbinder hodelus med skam?

–Ja det er nok forbundet med tabu enda. Det er viktig å presisere at dårlig hygiene har ingenting med hodelus å gjøre. Det er lett å få hodelus. I dag reiser vi mye, de små er nært innpå både voksne og barn og sitter man nært hverandre kan en få lus. Det er trist at det er slik at man blir skamfull av lus. Hadde vi kunne snakket mer om det og hatt en bedre åpenhet om det, hadde vi ikke hatt problemet i samme skala som vi har nå, sier Normann.

Problem

Videre forteller faglederen at det er lite en kan gjøre annet enn å sørge for at familiene er informert om tiltak før og etter lusa.

– Som sagt er dette noe som kommer hvert år. Det er ikke noe en får bukt med. Det vi kan gjøre er å informere. På Helsesøstertjenesten i Lenvik sin facebookside har vi en film om hvordan man sjekker for lus som er veldig fin å se. Det viktigeste vi gjør er å gi ut informasjon og forklare hvordan man blir kvitt lusa. Så er det opp til familiene å følge rådene, avslutter hun.