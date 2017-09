Dette skjedde mens du sov i natt

Det har vært en rolig natt her i regionen.

– Tromsø: Beruset mann i 20-årene truet familien sin med vold. Innsatt i arrest. Sak opprettet, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

– Tromsø: Beruset jente i tenårene forsøkte å stjele sprit på et utested. Spyttet på politiet. Innsatt i arrest. Anmeldes, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

– En maskert gjerningsmann bevæpnet med det som så ut som en pistol, ranet en pizzarestaurant på Helsfyr i Oslo søndag kveld, melder VG.

En meningsmåling utført av Kantar TNS for TV 2 viser at Høyre går frem 1,1 prosentpoeng, noe som gjør at de ville fått like mange mandater på Stortinget som Ap, dersom det var valg i dag.