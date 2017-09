Kjørte for fort med trekkvogn

Mann må punge ut etter at han skal ha kjørt for fort med trekkvogn - mens han snakket i mobilen.

En 27 år gammel mann fra Troms må punge ut etter at han ble tatt i å holde for høy hastighet mens han kjørte. Det var om kvelden fredag 7. oktober i fjor i Bardu at mannen skal ha kjørt trekkvogn på E6 med en hastighet på 58 km/t, til tross for at høyeste hastighet på stedet var 50 km/t. Mens han kjørte skal mannen ha benyttet mobiltelefonen.

For overtredelsene har mannen fått en bot på 2250 kroner. Hvis boten ikke betales får mannen en straff av fengsel i tre dager.