To mistet lappen i denne 50-sonen i natt

Fartskontroll i natt på Silsand.

UP har hatt fartskontroll på Silsand natt til fredag.

Under kontrollen ble to førere tatt med for høy hastighet. Begge mistet lappen da de holdt en hastighet på henholdsvis 76 km/t og 80 km/t i 50-sonen.

Politiet har opprettet sak på forholdet.

Det opplyser Troms politidistrikt på Twitter.