Kollisjon på glatta ble dyrt

Mannen i midten av 50-årene må ut med 10.000 kroner, etter tilhengeren skled over i feil kjørebane og krasja med et vogntog.

Hendelsen gjorde at det motgående vogntoget havna i grøfta.

– Han var ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han på glatt føre holdt for høy hastighet etter forholdene slik at den tomme hengeren fikk skrens i en høgrekurve og kom over i motgående kjørefelt hvor den kolliderte med en lastebil. Den lastebilen kjøre av veien, ned en skråning og stanset i elva. Føreren av lastebilen ble påført kravebeinsbrudd og passasjeren fikk lettere hjernerystelse i sammenstøtet og lastebilen fikk omfattende materielle skader, står det i forelegget.