Dette skjedde mens du sov i natt

Dette er blant det som har skjedd av smått og stort rundt om i verden i natt.

00.15: Kystruteoppdrag kan bli delt opp. Når staten legger ut anbudet på kystrutetrafikken på overtid, kan oppdraget bli delt opp i flere mindre pakker. Trafikken drives i dag av Hurtigruten. Les mer her.

00.40: Pavens segl funnet i Bispegata i Oslo. Arkeologene har funnet et blysegl som en middelalderpave har brukt på et brev til biskopen i Oslo, men de vet fortsatt ikke hvilken pave seglet tilhørte. Les mer.

00.58: EØS' kontrollorgan ESA vil undersøke om den norske bokavtalen går for langt i å beskytte bransjen mot konkurranse. Les mer.

02.33: Leter fortsatt etter IS: Den amerikanske generalen som leder kampen mot IS, tror gruppens leder Abu Bakr al-Baghdadi er i live og gjemmer seg i Eufrat-regionen. Les mer her.

05.12: Paven blir bedt om å legge press på Maduro: Lederen for Venezuelas nasjonalforsamling ber pave Frans anmode president Nicolás Maduro om å tillate matvarehjelp til den utsatte delen av landets befolkning. Les mer.

06.07: Omfanget av Harveys ødeleggelser trer fram. Les mer her.

06.40: Finsk politi blir utstyrt med maskinpistoler: Alle finske politipatruljer vil i fremtiden bli utstyrt maskinpistoler. Det kommer i tillegg til pistolene de fortsatt vil bære. Les mer her.