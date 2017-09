At nøden er stor og butikken er stengt er ikke noe problem i Senjahopen.

Turfølget er søkkimponert over servicen de fikk av Hege Kristoffersen på Matkroken i Senjahopen.

– Onsdag 23. august dro en gjeng på åtte damer fra Bergen på tur for å gå i fjellet i Senja. Etter å ha inntatt en litt tvilsom fiskesuppe i Tromsø onsdag kveld, ble det en ubehagelig natt og en slitsom dag på torsdag for en av damene. Torsdag kveld var formen såpass dårlig at vi fant ut at litt Imodium hadde vært fint, forteller Anne Kjersti Olsvik.

Åpna butikk og hus

For bergensdamene var det vanskelig å vite hva de skulle ta seg til ettersom de ikke var særlig kjent på Senja.

– Etter en telefon til en bror i Tromsø, som tok en telefon til en Mixkiosk, endte vi opp med telefonnummeret til Hege på Matkroken på Senjahopen. Vi ringte, forklarte situasjonen og Hege svarte sporenstreks at vi skulle møte henne på butikken om ti minutter”. Servicen de fikk var upåklagelig, skyter Olsvik.

I tillegg til å åpne butikken tilbydde hun å åpne huset.

– Maken til serviceinnstilt dame. Vi fikk Imodium, i tillegg til tilbud om å innlosjeres på loftet hennes hvis teltlivet ikke svarte til forventningene. Hege reddet kvelden og natten for en av oss, og gjorde at vi kunne fortsette turen som planlagt dagen etter. Og når det dukket opp noen småkriser på turen, kom det alltid forslag fra en av damene: «Vi ringer Hege på Matkroken!», forteller Olsvik

Fanklubb

Den gode servicen gjør at følget med Anne Kjersti, Ann Kristin, Lisbeth, Anita, Helen, Janne, Tonje og Tine vurderer å starte fanklubb.

– Heldigvis klarte vi oss resten av turen uten hennes hjelp, men vi er veldig takknemlig for å møte en slik serviceinnstilling, humor og positivitet en sein torsdag kveld. Hurra for Hege - hun har en fanklubb på åtte damer i Bergen, avslutter Olsvik