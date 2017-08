Sommeren gjør comeback - sol og 20 grader neste uke

Om prognosene slår til blir det sol og 20 grader i neste uke.

Fredag er 1. september og vi går inn i den første høstmåneden. Vi i nord har allerede fått føle høsten med kalde temperaturer, regn og gråvær, men nå snur det. For i takt med at vi går inn i september stiger nemlig temperaturene.

Fredag og lørdag blir fortsatt litt kald med temperaturer rundt 10 grader. Fredag meldes det om oppholdsvær, mens det lørdag vil komme inn endel regnbyger.

Stiger søndag

Søndag begynner "han" imidlertid å lage til godværet.

- Søndag ser ganske bra ut. Det kan henge igjen noen regnbyger først på søndag, men det vil bli overgang til finvær i løpet av søndag. Temperaturene startet å stige litt lørdag og fortsetter å stige søndag til rundt 15 grader, sier vakthavende meteorlog Trond Lien ved Vervarslingen for Nord-Norge.

Det er fra mandag av at sommeren virkelig kommer tilbake til Midt-Troms. Lien påpeker at når det er så langt frem i tid er prognosene litt usikre og at de kan endre seg. Men slik det ser ut nå blir det en veldig fin start på uka.

20 grader og sol

- Vinden kommer fra sør og drar med seg varme nordover. Det ser ut til at det blir sol og temperaturer rundt 20 grader mandag og tirsdag, sier Lien.

Han forteller at det slett ikke er uvanlig, men heller ikke så alt for vanlig, med så høye temperaturer i september.

- Men vi har hatt temperaturer i Troms over 20 grader også senere i september tidligere, sier Lien.

Han legger til at det ikke kan kalles en "Indian Summer". For at det skal kunne kalles det må det ha vært en periode med høst og nattefrost først før sommeren plutselig slår til.

- Vi får håpe at varselet slår til, sier Lien.