Lastebilsjåfør må i retten - skal ha kjørt uten gyldig førerkort

Da kontrollørene stanset lastebilen på E6 i Bardu, oppdaget de at sjåføren ikke hadde gyldig førerkort.

Det var natt til onsdag 14. oktober i 2015 at den 40 år gamle lastebilsjåføren fra Midt-Troms ble stoppet i en kontroll av Statens vegvesen.

Kontrollen fant sted på Thune-sletta på E6 i Bardu.

Under kontrollen ble det avdekket at lastebilsjåføren skal ha kjørt vogntoget uten å ha gyldig førerkort. Føreretten for klasse C og CE, som mannen trengte for å kjøre den type vogntog, var ifølge tiltalen gått ut av dato året før.

Mannen ble først ilagt et forelegg på 4000 kroner for overtredelsen, men har ikke vedtatt den. Dermed ender saken i Senja tingrett, hvor det blir lagt ned påstand om bot på 5000 kroner.