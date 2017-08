Lastebilsjåfør må i retten - kjørte uten gyldig førerkort

Da kontrollørene stanset lastebilen på E6 i bardu, oppdaget de at sjåføren ikke hadde gyldig førerkort.

Det var natt til onsdag 14. oktober i 2015 at den 40 år gamle lastebilsjåføren fra Midt-Troms ble stoppet i en kontroll av Statens vegvesen.

Kontrollen fant sted på Thune-sletta på E6 i Bardu.

Under kontrollen ble det avdekket at lastebilsjåføren kjørte vogntoget uten å ha gyldig førerkort. Føreretten for klasse C og CE, som mannen trengte for å kjøre den type vogntog, var gått ut av dato året før.

Mannen ble først ilagt et forelegg på 4000 kroner for overtredelsen, men har ikke vedtatt den. Dermed ender saken i Senja tingrett, hvor det blir lagt ned påstand om bot på 5000 kroner.