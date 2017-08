Dette skjedde mens du sov i natt

Her er et lite knippe nyheter fra inn- og utland fra i natt.

01.00 Narvik: Politiet fikk melding om rop og støy fra en kvinne i 30-årene utenfor en pub. Kvinnen slo og sparket patruljen da de kom til stedet. Hun ble tatt med i arrest. Kvinnen anmeldes, opplyser Nordland politidistrikt på Twitter

01.45 USA: Dødstallet etter Harvey stiger. Myndighetene i Texas oppgir at 33 personer antas å ha dødd direkte eller indirekte som et resultat av uværet Harveys herjinger. Les mer her.

02.00 Oslo: Kvinnen som ble kritisk skadd da hun ble knivstukket på Tøyen i Oslo onsdag, er utenfor livsfare. En kvinne og en mann er pågrepet. Les mer her.

02.00: FNs sikkerhetsråd har besluttet å forlenge det fredsbevarende oppdraget i Libanon med et år. Les mer her.

06.04 Japan: Den britiske statsministeren Theresa May og hennes japanske kollega Shinzo Abe er enige om å stå sammen mot Nord-Koreas trusler. Les mer her.