8.000 i bot for hengerlast

19. mai i år ble torskenmannen stoppa i Bardu med for tung henger.

Mannen i 50-årene må derfor punge ut med 8.000 kroner

– Fredag 19. mai 2017 om ettermiddagen på E6 i Bardu, førte han Mercedes med tillat totalvekt på 4600 kg. til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort for vedkomne gruppe av motorvogner idet vektklassen krever førerkort klasse C1, står det i forelegget.